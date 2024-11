Ilrestodelcarlino.it - Meno 5 al giro di boa. Gadda cerca conferme

Cinque partite aldi boa: l’Ancona affronterà domenica il Roma City, quindi inaugurerà dicembre con la trasferta di Notaresco. Poi, prima della pausa natalizia, si giocherà ancora domenica 8, 15 e 22 e i dorici affronteranno, nell’ordine, il Fossombrone in casa, la trasferta breve di Castelfidardo, e infine chiuderanno ilne d’andata con l’Avezzano. Tre sfide in casa, due in trasferta. Sulla carta un percorso non insormontabile: l’Ancona è nona in classifica e le prossime cinque avversarie sono al momento tutte dietro ai biancorossi, anche se in un campionato pieno di sorprese meglio non fare piani, e pensare a una partita per volta. Che per l’Ancona significa testa al Roma City, formazione dell’area metropolitana della Capitale che si candida a rivestire il ruolo di terza forza calcistica romana.