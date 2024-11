Bergamonews.it - “Innesti”, quando la cura del verde pubblico passa dalla cittadinanza attiva

Bergamo.il, ladele dell’ambiente più in generale, va a braccetto con i principi dellaanche un gesto, pur piccolo, come dedicare il tempo a tenere pulito il proprio territorio, raccogliere la plastica, pulire i parchi o, ancora, averedi un’aiuola o coltivare un roseto, può e fa la differenza.l’unione fa la forza e il gioco di squadra avvalora e fortifica le politiche dell’amministrazione.il potere delle istituzioni e le buone pratiche dei cittadini si incontrano e viaggiano all’unisono. Questo e molto altro ancora è, in sintesi, quanto andato in scena nella sala consiliare del Comune di Bergamo ieri sera, giovedì 21 novembre, grazie alla cerimonia di premiazioni di “”, i riconoscimenti a persone o associazioni che si sono distinte nella valorizzazione del: un attestato e una piantina, del resto l’omaggio non poteva che essere questo, che 80 premiati hanno ricevuto per mano dell’assessore Oriana Ruzzini.