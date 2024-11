Iltempo.it - Il regime iraniano provoca l'Occidente: nuove centrifughe per arricchire l'uranio

Leggi su Iltempo.it

L'Iran lancerà una serie die avanzateperl', in risposta alla risoluzione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica che ha censurato Teheran per scarsa cooperazione. «Il capo dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran ha disposto di prendere misure efficaci», fanno sapere in una nota congiunta l'Organizzazione e il ministero degli Esteri, «fra cui il lancio di una significativa serie die avanzatedi vario tipo». Ma giusto due giorni fa, il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, aveva accolto con favore il «passo concreto» adottato dall'Iran nel limitare le sue scorte diarricchito. «Penso che questo sia un passo concreto nella giusta direzione. Abbiamo un fatto che è stato verificato da noi stessi», aveva detto Grossi ai giornalisti a Vienna.