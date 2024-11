Lanazione.it - Il carrello torna a salire, spesa: i prodotti più cari

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 22 novembre 2024 – L’inflazione non è mai stata così bassa, ma si appesantisce un po’ ildella. Se la scorsa primavera estate la tendenza era stata allo scivolo dei prezzi, con l’autunno l’inflazione è in picchiata ma i prezzi risalgono la china. E così il costo della vita. In generale secondo l’Istat nel mese di settembre 2024, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri una diminuzione dello 0,2% su base mensile e una crescita dello 0,7% su base annua. A settembre l’inflazione scende a +0,7%, il livello più basso registrato da inizio anno. Ma il lieve aumento dei prezzi del comparto alimentare, accelera ildella. Nel comparto alimentare, i prezzi aumentano lievemente il loro ritmo di crescita su base annua, contribuendo all’accelerazione delle merci che acquistiamo.