Festa del Ringraziamento, con le origini del riso nel nostro territorio

Si svolgerà domenica prossima a Mezzogoro ladelche vedrà fino alle 9,30 il raduno dei mezzi agricoli, in piazza Vittorio Veneto, al quale seguirà la celebrazione della messa diper i frutti della terra. Terminata la funzione religiosa, il sacerdote della frazione di Codigoro benedirà i mezzi agricoli. Verso le 11 una quarantina di figuranti, con la narrazione dall’esperta di conoscenze storiche Simonetta Sovrani, daranno vita alla storia di come è arrivato ilnelpaese, con la partecipazione del Gruppo Nobili Codigoro e l’associazione Oklahoma Ranch, per poi a seguire il pranzo conviviale presso il Teatro Manzoni, che vede già un nutrito gruppo di partecipanti. Dopo una prima e non completa narrazione a Pomposa, oggi la ricostruzione sarà pienamente fedele alle vicende che portarono il cereale in Italia.