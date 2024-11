Metropolitanmagazine.it - F1 | Las Vegas, nelle libere vola Hamilton che brucia Norris

Svetta ancora la Mercedes nella seconda sessione di prove. Confermando le buone impressioni emerseFP1 la scuderia di Brackley è stata protagonista anche nel turno più importante, quello che si svolge allo stesso orari di qualifiche e gara. Miglior tempo a Lasper Lewis.Lewisscatenato nella prima giornata di provedel GP di Las. Alle sue spalle con un ritardo di soli undici millesimi il connazionale Lando, con una McLaren apparsa velocissima sul ritmo-gara, in particolare con Oscar Piastri. Terzo tempo per il già citato Russell (+0.190) davanti alle due Ferrari di Carlos Sainz (+0.280) e Charles Leclerc, quest’ultimo a quasi mezzo secondo (488 millesimi) al suo prossimo compagno di squadra. Serata difficile ma soprattutto di difficile interpretazione per la Red Bull, confinata ai bassifondi della classifica.