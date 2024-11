Ilfattoquotidiano.it - Disagi e stipendi persi, la rivolta di Las Vegas contro la F1: futuro a rischio. Così il Gp-show è diventato una rogna per Liberty Media

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo scorso anno Lassi è trasformata in Lost Wages,, per tantissimi commercianti e piccoli imprenditori. La Formula 1, calata sulla capitale del gioco con la stessa leggiadria di Godzilla, fa paura, tanto da aver reso necessario l’intervento della Contea di Clark, che ha ammonitosula necessità di intraprendere tutte le misure necessarie per evitare i pesantiai cittadini provocati lo scorso anno. “Noi non abbiamo bisogno di loro”, ha dichiarato Wade Bohn, titolare del Jay’s Market sulla Flamingo Road, “sono loro che hanno bisogno di noi”. Bohn e la sua attività rappresentano il simbolo delle macerie economiche lasciate dal passaggio del Circus di F1, concretizzatesi in mesi di spaventose perdite a causa dei lavori che hanno stravolto l’assetto urbanistico della città.