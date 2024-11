Nesima nascondevano droga e armi clandestine coniugi arrestati

Leggi su Dayitalianews.com

Questa Procura Distrettuale della Repubblica, nell’ambito dell’attività investigativa svolta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania, ha delegato loro una perquisizione domiciliare presso un appartamento nel quartiere, nel corso della quale gli operanti hanno arrestato per “detenzione abusiva di” e “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, duecatanesi rispettivamente di 59 e 46 anni.Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno rinvenuto in uno stanzino dell’appartamento, adibito a deposito, una busta in cellophane trasparente contenente 1.100 Gr. di marijuana amnesia, un borsello di una nota marca di moda contenente 90 grammi di cocaina suddivisa in bustine, un bilancino di precisione ed una macchina per la preparazione di confezioni di sottovuoto.