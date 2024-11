Lapresse.it - Imprenditore paga sei milioni di dollari per la banana di Maurizio Cattelan: “La mangerò”

Una semplice, che vale oltre 6ditra costo e commissioni. Non è uno scherzo, ma il potere dell’arte concettuale, stavolta mescolato al mondo delle criptovalute. Ladiè stata acquistata per la cifra di 6,2dia un’asta a New York, da un importantedi criptovalute. Si tratta di ‘Comedian’, l’opera dell’artista italiano che divenne un fenomeno in occasione del suo debutto nel 2019 all’Art Basel Miami Beach, destando lo stupore dei partecipanti alla rassegna che cercarono di capire se il frutto giallo affisso su un muro bianco con nastro adesivo argentato fosse uno scherzo o un commento sfacciato su standard discutibili tra i collezionisti d’arte. Ad un certo punto, un altro artista staccò ladal muro e la mangiò.