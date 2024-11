Lettera43.it - Durante l’Eredità Insinna disse che Gerusalemme è la capitale d’Israele, Rai condannata: «Necessaria una rettifica»

Il Tribunale civile di Roma ha stabilito che la Rai deve trasmettere unain orario di massimo ascolto preserale, specificando che «non è ladi Israele e non è riconosciuta come tale dal diritto internazionale». La vicenda nasce da un episodio del 21 maggio 2020una puntata del quiz televisivo, condotto da Flavio. Nel corso del programma, una concorrente aveva risposto Tel Aviv alla domanda su quale fosse ladi Israele, prima della correzione del conduttore. Il giorno seguente, a seguito di proteste dell’Ambasciata palestinese a Roma,aveva letto una precisazione ufficiale in cui si scusava per l’errore e dichiarava la questione al di fuori delle competenze del programma, invalidando la domanda.Le modalità della: l’annuncio andrà fattoo un programma di analoga tipologia e fascia orariaLa precisazione è stata però ritenuta insufficiente dall’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese e dall’Associazione Palestinesi in Italia, rappresentate da Mohammad Hannoun (colui che ha appena ricevuto un foglio di via da Milano).