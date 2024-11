Lapresse.it - Su Sky Live Show X Factor 2024, la serata degli inediti

A ‘X‘ arriva il primo traguardo di stagione: neldi giovedì 21, su Sky e in streaming su Now, gli artisti in gara presenteranno il loro primo inedito. Sul palco dell’XArena si consumerà la puntata più attesa dai concorrenti e dai loro quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. A introdurre questa puntata speciale e a dettare i tempi dello, come sempre, la conduzione di Giorgia. La puntata sarà divisa in due manche. Nella prima, gli artisti faranno il loro ingresso ufficiale nel mercato discografico presentando ognuno la propria canzone: – Achille Lauro, l’unico ad avere la sua formazione ancora al completo, accompagnerà I Patagarri che porteranno ‘Caravan’ (scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien); Les Votives che eseguiranno ‘Monster’ (scritto da loro stessi e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien); Lorenzo Salvetti canterà ‘Mille concerti’ (scritto dallo stesso Lorenzo con Antonio Mazzareillo e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien).