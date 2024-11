Lettera43.it - Ciriani: «Via la fiamma dal simbolo di Fratelli d’Italia, appartiene al passato»

Il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca, intervistato dal Foglio, ha parlato di un argomento fino a questo momento tabù per, laall’interno del. Trait d’union con l’Msi e un certoevidentemente legato all’estrema destra, quella«è legata alla stagione della mia giovinezza, che non rinnego», ha detto, «maa una storia passata. Arriverà il momento in cui la toglieremo dal. Magari non sarà presto, ma arriverà».: «Non siamo qui per ricostruire il fascismo, questa è una barzelletta»Il ministro ha poi sottolineato come «oggi tanti giovani di 20 o 30 anni non ne conoscono il significato. Noi non siamo qui per ricostruire il fascismo, questa è una barzelletta. Abbiamo un progetto conservatore che mette insieme la tradizione della destra, quella mia, con la tradizione risorgimentale e liberale, con quella cattolica».