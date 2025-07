Arte giovani e sociale Finanziati 74 progetti per 345mila euro Ma era boom di richieste

L'arte, i giovani e il sociale sono al centro di un vivace impulso di iniziative finanziate dalla Fondazione Ticino. Con 74 progetti approvati su 96 presentati, per un totale di 345mila euro, si evidenzia un vero e proprio boom di richieste. La selezione ha premiato le idee più meritevoli, dimostrando come il settore culturale e sociale resti una priorità per la fondazione. Passa da questi numeri l’approvazione dei progetti finanziati dalla Fondazione Ticino, testimoniando il suo impegno nel promuovere il talento e il valore sociale.

Dei 96 progetti presentati 74, quindi il 77% circa, hanno ottenuto un contributo: dei 22 progetti esclusi alcuni erano non ammissibili perché non rispondenti ai parametri definiti dal regolamento, altri erano nelle parti basse delle graduatorie e altri ancora perché avevano ottenuto contributo su altro progetto presentato in cui erano in qualche modo coinvolti. Passa da questi numeri l'approvazione dei progetti finanziati dalla Fondazione Ticino Olona, avvenuta nel cda di fine giugno, e che facevano riferimento ai tre bandi scaduti a fine maggio. "È stato un lavoro più delicato del solito visto il divario tra il richiesto e il disponibile – spiega il presidente della Fondazione, Salvatore Forte -.

