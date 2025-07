al volante con il cellulare i vigili ritirano tre patenti

Al volante con il cellulare? I vigili di Persiceto non perdonano e ritirano tre patenti durante un blitz notturno. Un esempio di come controlli mirati possano salvaguardare la sicurezza di tutti, prevenendo incidenti e comportamenti rischiosi. La polizia locale ribadisce l'importanza di rispettare le norme stradali: perché la prudenza al volante è la miglior assicurazione contro tragedie evitabili.

Controlli straordinari della polizia locale di Persiceto. "Durante il turno serale (18– 24) di giovedì scorso – spiega il comandante della polizia locale Luca Nasci – tre pattuglie hanno svolto una intensa attività di prevenzione e repressione istituendo vari posti di controllo. In totale, sono stati controllati più di 150 veicoli e identificate 170 persone, 10 delle quali sottoposte all’ alcoltest. Gli agenti e ufficiali della polizia locale hanno proceduto al sequestro di 3 veicoli che non avevano copertura assicurativa, sono stati sanzionati 5 veicoli con revisione scaduta, ritirate 3 patenti per uso di telefono e guida con patente scaduta". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it