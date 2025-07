Vola giù dal ponte. Si era addormentato.

Un momento di distrazione e calura estiva hanno rischiato di trasformarsi in una tragedia a Montevarchi. Un uomo di 55 anni, mentre si trovava sulla balaustra vicino a un ponte, si è addormentato, precipitando nel vuoto e riportando gravi ferite. Fortunatamente, il rapido intervento dei soccorritori ha evitato il peggio. Un richiamo alla massima attenzione anche nelle situazioni più quotidiane.

MONTEVARCHI Si addormenta sulla balaustra nei pressi di un ponte finendo col compiere diversi metri nel vuoto e procurandosi gravi fratture al volto. Brutta esperienza per un 55enne ieri pomeriggio a Montevarchi, per una banale distrazione- complice anche il caldo- è finito sul letto del fiume Dogana, tra via Marconi e via Gorizia, attirando, da subito, le attenzioni di alcuni passanti che hanno immediatamente avvertito il 118, le forze dell'ordine nonché i vigili del fuoco del distaccamento di Montevarchi che accortisi dei gravi traumi riportati al volto hanno immediatamente prestato, assieme ai soccorritori della Misericordia di Loro Ciuffenna, le cure del caso in attesa dell'arrivo dell' elisoccorso Pegaso che atterrato nei campi adiacenti via Pacinotti hanno trasportato l'uomo a Careggi al maxillo facciale, dove è stato ricoverato in codice rosso proprio per i gravi traumi riportati dalla caduta accidentale.