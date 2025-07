Incentivi per i medici di famiglia Strategia per borghi e periferie Masotti Marliana e Sambuca

L’Asl Toscana Centro ha appena approvato una delibera innovativa per incentivare i medici di famiglia a operare in borghi e periferie come Masotti, Marliana e Sambuca. Questi incentivi rappresentano una strategia concreta per contrastare la carenza di assistenza e garantire cure essenziali ai cittadini di territori spesso isolati. Un passo importante verso un sistema sanitario più equo e accessibile, che mira a ridurre le disparità territoriali e rafforzare il welfare locale.

L'Asl Toscana Centro con una Delibera appena firmata attua l'incentivazione speciale della Regione per le zone a carenza prolungata di assistenza ambulatoriale dei medici di famiglia con una indennità aggiuntiva per i medici che presteranno servizio in queste aree dando risposta a territori della nostra provincia che si sono ritrovati sguarniti dal servizio ambulatoriale. A Masotti, nel comune di Serravalle Pistoiese, ad esempio, è stato predisposto l'incentivo per ben due medici di famiglia. L'annuncio è stato fatto dal consigliere del Partito Democratico Marco Niccolai che spiega come "l'indennità economica ai medici che decideranno di prestare questo servizio arriva fino a 6mila euro l'anno e sono tutte risorse del bilancio regionale attinte con questo provvedimento innovativo e sperimentale per far fronte a una criticità che impatta molto sui cittadini.

