Santuario Pelagos Ricercatori a bordo per monitorare i cetacei

Per il 2025, il Santuario Pelagos si conferma un'area di eccellenza per la conservazione marina grazie all'impegno di ricercatori provenienti da ISPRA, Fondazione CIMA, Università di Pisa e altri. A bordo dei traghetti Corsica Sardinia Ferries, queste équipe monitorano cetacei, tartarughe e squali, contribuendo a proteggere un patrimonio naturale unico. Un progetto di grande impatto che continua a rappresentare un punto di riferimento per la ricerca e la tutela ambientale nel Mediterraneo.

Anche per il 2025, i ricercatori di ISPRA, Fondazione CIMA, Università di Pisa, Accademia del Leviatano ed EcoOcean tornano a bordo dei traghetti Corsica Sardinia Ferries in partenza da Tolone, Nizza, Vado Ligure e Livorno per monitorare cetacei, tartarughe, squali e altre specie di interesse scientifico nel Santuario Pelagos. Il progetto “Monitoraggio cetacei nel Santuario Pelagos”, coordinato da ISPRA e attivo dal 2007, giunge al suo diciannovesimo anno consecutivo. Finora ha prodotto oltre 2.000 traversate, più di 6.500 avvistamenti e 45.000 esemplari registrati, contribuendo a più di 100 pubblicazioni scientifiche, tesi e conferenze. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Santuario Pelagos. Ricercatori a bordo per monitorare i cetacei

Navigare nel rispetto del mare e dei suoi abitanti: l'impegno di Corsica Sardinia Ferries per il Santuario Pelagos

