baby cestista morto in cinque a processo

La tragedia del giovane cestista Marco Lelli Ricci, residente a Quarto Inferiore (Granarolo) ed ex giocatore della Virtus, verrà discussa in dibattimento. Cinque dei sei imputati a processo, con prima udienza dopo l'estate. È quanto emerso dalla sentenza pronunciata ieri dal giudice dell'udienza preliminare Silvia Marini. Il dispositivo, letto al termine di un lungo e complesso percorso tra indagini e aula, conta 5 rinvii a giudizio e un patteggiamento di pena. È il primo punto di svolta processuale per la vicenda giudiziaria scaturita dalla morte del 15enne a seguito in un incidente stradale nella primavera 2022 a Cento.