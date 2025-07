UNICORNI il nuovo film di Michela Andreozzi | al cinema dal 18 luglio 2025

Preparatevi a sognare con "UNICORNI", il nuovo film di Michela Andreozzi in uscita il 18 luglio 2025. Questa commedia drammatica, presentata in anteprima al Giffoni Film Festival, affronta con delicatezza e ironia il tema della genitorialità , regalando emozioni e riflessioni profonde. Un mix perfetto di leggerezza e introspezione che conquisterà il pubblico di tutte le età . Non perdete l'occasione di scoprire questa magica avventura cinematografica.

Arriva nelle sale italiane il 18 luglio 2025 UNICORNI, il nuovo film scritto e diretto da Michela Andreozzi, prodotto da Paco Cinematografica, Vision Distribution e Neo Art Producciones, con il sostegno della Regione Lazio e distribuito da Vision Distribution. Presentato in anteprima nazionale al 55° Giffoni Film Festival, UNICORNI è una commedia drammatica emozionante e attuale, che affronta con delicatezza e ironia il tema della genitorialità e dell'accettazione della diversità . Un cast d'eccezione. Nel cast troviamo: Edoardo Pesce nei panni di Lucio. Valentina Lodovini nel ruolo di Elena. Il debutto cinematografico del giovanissimo Daniele Scardini nel ruolo del figlio Blu.

