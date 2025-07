Dove vedere in tv Italia-Georgia Mondiali rugby U20 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di rugby e vuoi seguire in diretta il grande match tra Italia e Georgia ai Mondiali Under 20 2025, non perdere le info essenziali su orario, programma e streaming. Mercoledì 9 luglio alle 20:30, lo Stadio San Michele di Calvisano accoglie questa sfida imperdibile, che deciderà le sorti dell’Italia nel girone e il suo cammino verso i piazzamenti finali. Ecco tutto quello che devi sapere per vivere questa emozionante partita!

Si giocherà mercoledì 9 luglio alle ore 20.30 la terza giornata dei Mondiali Under 20 2025 di rugby: allo Stadio San Michele di Calvisano andrà in scena, per l’ultimo turno della Pool C, il match tra l’Italia e la Georgia, nel girone che vedrà anche lo scontro per il primato tra Irlanda e Nuova Zelanda. Preclusa ormai la qualificazione alle semifinali, l’Italia cerca l’accesso ai match per i piazzamenti dal 5° all’8° posto, e per raggiungere l’obiettivo senza guardare ai risultati altrui sarà necessario un successo contro i georgiani: gli azzurrini, in caso di sconfitta, invece, dovranno poi lottare negli ultimi due match per evitare la retrocessione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Georgia, Mondiali rugby U20 2025: orario, programma, streaming

