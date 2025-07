Dove vedere in tv Italia-Belgio Nations League volley femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di volley femminile e non vuoi perderti l’atteso match Italia-Belgio della Nations League 2025, sei nel posto giusto! Mercoledì 9 luglio alle 17:00, le campionesse olimpiche scenderanno in campo ad Apeldoorn per continuare la loro corsa verso la vetta. Scopri orari, programmi e streaming per seguire in diretta questa emozionante sfida e tifare le nostre azzurre fino alla vittoria!

L’Italia affronterà il Belgio nella giornata di mercoledì 9 luglio (ore 17.00): ad Apeldoorn (Paesi Bassi) incomincerà la terza e ultima settimana della fase preliminare della Nations League di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche si presenteranno all’appuntamento dopo aver infilato otto vittorie tra la trasferta di Rio de Janeiro e quella di Hong Kong, si trovano in testa alla classifica generale e puntano a proseguire il proprio cammino immacolato verso la Final Eight. Il CT Julio Velasco avrà a disposizione tutte le big. Ci si affiderà alla bomber Paola Egonu, alla palleggiatrice Alessia Orro, alle centrali Anna Danesi e Sarah Fahr, alla schiacciatrice Myriam Sylla, al libero Monica De Gennaro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Belgio, Nations League volley femminile 2025: orario, programma, streaming

