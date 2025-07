maltratta la madre allontanato da casa

Una scena di violenza familiare che ha scioccato la comunità di Mozzanica, nella Bassa, ha portato all’adozione di un provvedimento drastico: l’allontanamento del responsabile dalla casa di famiglia. L’uomo, in preda a fumi di alcol e droga, aveva dilaniato il legame con la madre attraverso aggressioni fisiche e verbali, ritenendola causa del suo arresto. La determinazione della donna ha fatto scattare una misura che ora protegge la sua incolumità e il suo benessere.

In preda ai fumi di alcol e droga maltrattava la madre con aggressioni fisiche e verbali. Lui la riteneva responsabile del suo arresto. Una violenza che la donna non era più disposta ad accettare e che ha denunciato facendo scattare la misura cautelare dell’allontanamento da casa. È successo a Mozzanica, nella Bassa, dove, nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Caravaggio hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento e comunicazione con la madre e i parenti stretti, nei confronti di un ventottenne residente in paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it