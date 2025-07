Arriva il ministro Valditara | protesta della Cgil

Oggi alle 11:30, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara parteciperà all’inaugurazione della nuova Casa dei Bambini, un punto di riferimento per l’educazione montessoriana, intitolato ad Anna Ferrati. Un evento importante che vede la partecipazione anche di autorità regionali e locali, ma non mancheranno le proteste della CGIL, pronta a far sentire la sua voce. La giornata promette di essere ricca di spunti di confronto e riflessione sul futuro dell’istruzione in Italia.

Oggi arriva il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che, alle ore 11,30 parteciperà all’inaugurazione della nuova Casa dei Bambini (ovvero la scuola dell’infanzia a indirizzo montessoriano, recentemente riaperta), che verrà intitolata ad Anna Ferrati. Oltre al ministro saranno presenti anche il governatore Francesco Acquaroli e l’assessore regionale all’Istruzione Chiara Biondi, il presidente dell’Assemblea legislativa Dino Latini e il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico. La scelta di intitolare il plesso ad Anna Maria Ferrati poggia sul riconoscimento della sua figura di maestra, formatrice montessoriana di grande livello, coordinatrice per il Nido e la Scuola materna chiaravallese fin dagli anni ’80, impegnata nell’insegnamento dei princìpi più sistematici e filosofici come degli aspetti più pratici nella formazione degli insegnanti montessoriani, dedita in primo luogo all’ascolto dei bambini e infaticabile nella promozione e nella diffusione del pensiero di Maria Montessori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arriva il ministro Valditara: protesta della Cgil

