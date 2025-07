Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi | orari 8 luglio ordine di gioco programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi scoprire dove seguire in TV Wimbledon 2025 oggi, 8 luglio, con orari, programma e streaming, sei nel posto giusto. La nona giornata promette emozioni con i quarti di finale, tra sfide di alto livello sulla parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Scopri tutti i dettagli e preparati a vivere un'altra giornata di grande sport!

Dopo un’ottava giornata conclusasi in una maniera al limite del surreale, c’è la nona che a Wimbledon va in scena per vedere quel che accadrĂ nell’inizio dei quarti di finale. In campo la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Si parte con due soli match sugli altrettanti campi principali. Il Centre Court verrĂ aperto da Aryna Sabalenka: la numero 1 del mondo parte da favorita contro la tedesca Laura Siegemund, una delle favole di questo torneo fino ad ora. ChiuderĂ invece il Court 1 il confronto USA-Russia tra Amanda Anisimova e Anastasia Pavlyuchenkova, che all’atto pratico è quasi generazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari 8 luglio, ordine di gioco, programma, streaming

