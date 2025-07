L’effetto Bocelli allo studio | Prevedo un alto impatto

L’effetto Bocelli sta incantando l’Italia da oltre vent’anni, trasformando ogni evento in un’opportunità d’oro per agriturismi, bar e negozi. Ma quanto è reale questo impatto? Un recente studio dell’Università di Pisa si propone di svelarlo, analizzando dati e testimonianze per quantificare il vero indotto di questa icona musicale. Ecco come il successo di Bocelli porta benefici concreti all’economia locale, creando un vero e proprio effetto a catena.

Agriturismi sold-out, bar e ristoranti che si fanno d’oro, attività commerciali di ogni tipo pronti a leccarsi i baffi. Esiste davvero un effetto Bocelli? E qual è il suo indotto? La settimana, ed oltre, che da 20 anni ospita a luglio, al Teatro del Silenzio di Lajatico, i concerti di Bocelli quest’anno sarà presa in esame da uno studio dell’ Università di Pisa, per capire e quantificare, tramite indagini sul campo e via web, quale sia davvero l’indotto che una serie di concerti di questo spessore fa atterrare in provincia di Pisa e più in generale in Toscana. Quest’anno sono tre le date: martedì 22 e venerdì 26 luglio salirà sul palco il Andrea Bocelli, con Clara e Placido Domingo, mentre il giovedì 24 luglio il debutto di Matteo Bocelli con Sanah. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’effetto Bocelli allo studio: "Prevedo un alto impatto"

