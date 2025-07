Licenziata senza preavviso dalla cooperativa

Improvvisa e senza preavviso: una dipendente del piccolo supermercato di Vaggio si è trovata licenziata all’istante, passando da una mattina normale a zero lavoro in poche ore. Un episodio che ha scioccato la comunità e sollevato interrogativi sulla tutela dei diritti dei lavoratori nelle cooperative di piccole dimensioni. La storia, denunciata dalla Filcams Cgil, continua a far discutere e richiede risposte chiare e giuste.

Licenziata senza preavviso da un’ora all’altra. La mattina è entrata al lavoro all’orario normale: alle 12 era a casa in disoccupazione. L’episodio è accaduto, denuncia la Filcams Cgil, al piccolo supermercato di Vaggio, piccola cooperativa di Reggello con 4 dipendenti donne e tutte part time. Che ci fosse aria di crisi si sapeva, "ma con lei sono stati spietati – denuncia Gianni Filindassi della Filcams –. Lunedì 30 giugno alle 10 mentre era in turno di lavoro è stata convocata con consegna a mano della comunicazione di licenziamento a effetto immediato". Nonostante il turno fosse ancora in corso, le è stato detto di andare via alle 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Licenziata senza preavviso dalla cooperativa"

