Calendario Europei lacrosse 2025 | programma orari tv streaming C’è l’Italia!

calendario degli Europei di lacrosse 2025, un appuntamento imperdibile che vedrà l’Italia impegnata a Breslavia dal 9 al 15 luglio. Gli azzurri affrontano sfide entusiasmanti contro Grecia e Francia, con l’obiettivo di brillare e conquistare le fasi finali. Restate sintonizzati per scoprire orari, programmi, dirette TV e streaming: la nostra Nazionale sta per scrivere una nuova grande pagina nel panorama europeo del lacrosse.

Gli Europei 2025 di lacrosse maschile si disputeranno a Breslavia (Polonia) dal 9 al 15 luglio. L’Italia parteciperà alla rassegna continentale e punterà a ben figurare, con il sogno di farsi strada e raggiungere le fasi calde della competizione. Gli azzurri esordiranno venerdì 11 luglio (ore 13.20) contro la Grecia, il giorno successivo (sabato 12 luglio, ore 10.00) scenderanno in campo per sfidare la Francia. La nostra Nazionale proseguirà il proprio cammino nella giornata di domenica 13 luglio (ore 18.10) incrociando la Danimarca e lunedì 14 luglio (ore 18.10) se la dovranno vedere contro la Slovacchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Europei lacrosse 2025: programma, orari, tv, streaming. C’è l’Italia!

In questa notizia si parla di: europei - lacrosse - italia - calendario

Lacrosse, i convocati dell’Italia per gli Europei: incomincia il ciclo olimpico - L’Italia si appresta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del lacrosse, con i convocati pronti a sfidare l’Europa a Breslavia.

Super Bowl 2025: orario, dove vedere Philadelphia Eagles - Kansas City Chiefs e halftime show in diretta tv; Al via i Mondiali di Lacrosse di San Diego 2023; Lacrosse, forza azzurre: l'Italia sfida l'Europa.

Italia Under 21 agli Europei 2025, quando gioca: girone e calendario delle partite - L'Italia comincia la sua avventura agli Europei Under 21: il calendario completo della competizione, il girone degli Azzurrini e dove vedere tutte le gare ... Come scrive fanpage.it