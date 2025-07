LIVE Alcaraz-Norrie Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’idolo di casa prova a rendere dura la vita al favorito spagnolo

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi si accendono i riflettori su un match di grande intensità: i quarti di finale di Wimbledon 2025 tra il talento spagnolo Carlos Alcaraz e l’astro nascente britannico Cameron Norrie. L’atmosfera è elettrica, con Norrie che cerca di mettere in difficoltà il favorito, determinato a conquistare la sua terza semifinale consecutiva. La sfida è aperta: chi avrà la meglio e continuerà il sogno londinese? Seguiteci per aggiornamenti live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di quarti di finale di Wimbledon 2025 che vede di fronte l’idolo di casa Cameron NORRIE al favorito spagnolo Carlos ALCARAZ, che vuole la terza semifinale di fila ai Championships! Siamo a due partite dalla finale e la faccenda inizia a divenire molto seria per il campione in carica di Roland Garros e Wimbledon Carlos Alcaraz, che ha lasciato un altro set per la via contro Andrey Rublev, imponendosi col punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Sono quindi ben quattro i parziali persi nel cammino ai quarti dello spagnolo, contro gli zero dei diretti concorrenti per il titolo SINNER e Djokovic fin qui. 🔗 Leggi su Oasport.it