Lavori agli impianti sportivi Conclusa la riqualificazione e dedica a Roberto D’Angelo

A Offida si sono conclusi i lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli impianti sportivi comunali. L’intervento piĂą rilevante ha riguardato il secondo campo da gioco, che da terra rossa è stato trasformato in erba sintetica. Il nuovo impianto è stato intitolato a Roberto D’Angelo. Sulla targa campeggia una scritta: "Cerca di lottare come se fosse amore". "Celebriamo una vita. La vita di Roberto D’Angelo – ha commentato il sindaco Luigi Massa durante l’inaugurazione –. Per la sua capacitĂ di portare la sua essenza all’interno di tutta la collettivitĂ . Roberto si era messo a disposizione in tanti settori della vita sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it