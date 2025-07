Opere in centro cantieri avanti Adesso tocca a Porta Romana

Il cuore pulsante della città si anima di nuovo con i cantiere in corso a Porta Romana, mentre il centro storico si trasforma sotto i nostri occhi grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dopo l’innovativa riqualificazione di piazza Torre di Berta, i lavori avanzano rapidamente, portando nuove opportunità e bellezza al nostro patrimonio urbano. Restate con noi: il meglio deve ancora arrivare.

di Claudio Roselli Dopo la piazza, di nuovo il corso principale. I lavori rientranti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (ricordiamo il pacchetto complessivo di 5 milioni di euro) procedono a ritmo spedito nel centro storico e urbano. Pavimentazione rifatta per intero in piazza Torre di Berta, che può contare sui blocchi della qualità più resistente di pietra serena: l’ultima fetta rimasta scoperta era quella sul lato del palazzo del vescovado, dove sono bastate poche settimane per il rivestimento, ma già un’altra squadra di operai sta provvedendo alla sistemazione di via XX Settembre dall’incrocio con via Giovanni Buitoni fino all’ingresso di Porta Romana, con l’esclusione al momento di piazza Santa Marta per venire incontro alle richieste dei pubblici esercenti: qui si trovano infatti un ristorante e un bar con tanto di pertinenze esterne e allora si attenderà l’inizio dell’autunno per eseguire l’intervento, che completerà il rifacimento della via maestra su tutto il versante che interessa il rione più antico della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Opere in centro, cantieri avanti . Adesso tocca a Porta Romana

