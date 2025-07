Eni accordo con l’algerina Sonatrach Contratto da 1,35 miliardi di dollari

Eni fa un passo deciso verso il futuro energetico dell’Algeria, siglando un accordo da 1,35 miliardi di dollari con la compagnia nazionale Sonatrach. In visita ad Algeri, l’amministratore delegato Claudio Descalzi ha incontrato il presidente Tebboune, consolidando una partnership strategica per lo sviluppo del giacimento di gas Zemoul El Kbar. Questa alleanza promette di stimolare la crescita economica e rafforzare la presenza italiana nel Mediterraneo. La collaborazione tra i due giganti energetici si apre a nuove opportunità di successo.

MILANO Missione ad Algeri per l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi (nella foto), che incontra il presidente della repubblica Abdelmadjid Tebboune e sigla un accordo di partnership con la compagnia nazionale Sonatrach. Sul piatto 1,35 miliardi di dollari (1,15 miliardi di euro) per lo sviluppo del giacimento di gas di di Zemoul El Kbar, nel Sud-ovest del paese, nei pressi del confine con la Libia. Descalzi e Tebboune si sono confrontati sulle attività del Cane a Sei Zampe nel Paese, dove opera dal 1981 nella produzione e nell’export di gas e con iniziative legate alla transizione energetica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Eni, accordo con l’algerina Sonatrach. Contratto da 1,35 miliardi di dollari

