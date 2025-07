Ex Ipost | C’è il rischio sanitario

L’ex Ipost di Prunetta continua a essere al centro di un acceso dibattito sulla bonifica e il rischio sanitario che incombe sulla comunità. La richiesta di intervento si fa sempre più urgente, coinvolgendo istituzioni e cittadini preoccupati. Dopo l’interrogazione del consigliere Capecchi, le risposte dell’assessore Baccelli delineano un quadro complesso tra aspetti urbanistici e sanitari, lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro di questa area. La vicenda si svela come un esempio lampante di come la salute pubblica richieda azioni concrete e trasparenti.

La richiesta di bonifica del fabbricato Ex Ipost di Prunetta continua a far discutere. Sul caso è intervenuto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi. "Dopo la presentazione della mia interrogazione – scrive Capecchi – è arrivata la risposta dell’assessore Baccelli. L’assessore risponde su due piani, quello urbanistico e quello sanitario. Sul primo aspetto, dice Baccelli, la situazione è ancora tutta da definire, essenzialmente per due motivi. Il primo è che non sono state presentate richieste in tal senso da parte del comune di S.Marcello Piteglio e la modifica degli strumenti urbanistici di quel comune sono in una fase iniziale". 🔗 Leggi su Lanazione.it