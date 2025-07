Morte sospetta in Russia Licenziato dallo Zar | l’ex ministro si uccide

Una tragica fine scuote il cuore della politica russa: l’ex ministro dei Trasporti, Roman Starovoit, si è tolto la vita poche ore dopo essere stato licenziato dallo zar Vladimir Putin. Trovato nella sua Tesla con una ferita alla tempia nel distretto di Odintsovo, il mistero avvolge questa morte sospetta, sollevando interrogativi sulla veridicità della versione ufficiale e sui retroscena di un grande esponente di fiducia del governo russo.

di Marta Ottaviani Roman Starovoit, ex ministro dei Trasporti della Federazione Russa e uomo di fiducia di Vladimir Putin, si è tolto la vita ieri nel pomeriggio, poche ore dopo essere stato rimosso dal suo incarico. O almeno così dice la versione ufficiale. L’ex titolare del dicastero è stato trovato morto nella sua macchina, una Tesla, nel distretto di Odintsovo, 24 chilometri a ovest di Mosca, con una ferita di arma da fuoco alla tempia. Vicino al corpo è stata trovata una pistola d’onore Makarov, una semiautomatica di epoca sovietica. Le autorità non hanno dubbi: si tratta di suicidio. Su alcuni canali Telegram, però, si è diffusa una versione alternativa, secondo la quale il corpo di Starovoit sarebbe stato trovato in un cespuglio poco distante dall’auto, e non al suo interno, e che la pistola sarebbe quella che l’ex ministro ricevette in premio per il suo lavoro a capo del dicastero degli Interni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net