Basta violenza Più prevenzione per i giovani

La violenza tra i giovani preoccupa sempre di più le nostre comunità, richiedendo interventi efficaci e preventivi. La recente aggressione in Piazza Cairoli, che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni, evidenzia la necessità di azioni concrete per tutelare i nostri giovani e prevenire future tragedie. È fondamentale rafforzare la presenza delle forze dell’ordine e promuovere programmi di prevenzione. Solo così potremo costruire un ambiente più sicuro e sereno per tutti.

Non verrà discussa in aula consiliare l’interrogazione presentata dal gruppo di minoranza di Azione in seguito all’episodio di accoltellamento avvenuto lo scorso 26 giugno in Piazza Cairoli, che aveva coinvolto un ragazzo di 17 anni, ferito al collo da un coetaneo minorenne, già noto alle forze dell’ordine, e che sarebbe scaturito in seguito al rifiuto di una sigaretta. "Chiediamo un maggior rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nelle ore pomeridiane e serali nelle principali aree pubbliche della città, oltre che l’attivazione di un tavolo di confronto con tutte le realtà coinvolte per costruire un percorso di prevenzione e dialogo"- spiega la consigliera comunale Nicoletta Serra- Diverse le proposte presentate a partire dagli "strumenti che ha il Comune stesso, come il comitato dei giovani" a partire dall’organizzazione "di tornei estivi sportivi serali, oppure organizzare un cinema in piazza, in modo che ci siano attività che tengono occupati i giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Basta violenza. Più prevenzione per i giovani"

