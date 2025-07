Spezia motore per tutta la Liguria Pil e turismo in crescita verticale

Spezia si conferma motore economico e turistico della Liguria, trainando la crescita regionale con un trend in ascesa. Durante la nona edizione del Think Tank Liguria 2030, l'importanza strategica di questa città è stata evidenziata come una vera e propria locomotiva che spinge avanti il territorio. Lo studio realizzato...

Spezia si conferma locomotiva economica della Liguria. È quanto emerge dai dati presentati ieri a Rapallo in occasione della nona edizione del Think Tank Liguria 2030 The European House – Ambrosetti (Teha Group), uno dei principali appuntamenti italiani di analisi economica e strategica, che ogni anno riunisce leader istituzionali, imprenditori e studiosi per discutere le prospettive del sistema Paese e dei suoi territori. "Lo studio realizzato da The European House Ambrosetti – spiega il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini – rappresenta un'occasione preziosa per fotografare la crescita del nostro territorio nel contesto regionale e nazionale.

Economia, Peracchini: “La Spezia cresce e trascina tutta la Liguria” - La Spezia sta vivendo un momento di grande fermento economico, diventando il motore trainante della Liguria.

