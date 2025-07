La Fi-Pi-Li e le grandi urgenze | Servono investimenti concreti

Le grandi urgenze sulla Fi-Pi-Li richiedono investimenti concreti e un impegno deciso. Confcommercio Provincia di Pisa, in vista delle prossime elezioni regionali, invita a un cambio di passo per garantire un miglioramento sostenibile della viabilità. Il direttore generale Federico Pieragnoli sottolinea: "La nostra posizione è chiara: non siamo favorevoli all’introduzione di un pedaggio." La questione, infatti, riguarda il futuro di questa arteria strategica e il benessere di chi la percorre quotidianamente.

Le urgenze della Fi-Pi-Li ed i fondi necessari per adeguarla. Confcommercio Provincia di Pisa, in vista delle prossime elezioni regionali, chiede un cambio di passo decisivo. "La nostra posizione è chiara: Confcommercio non è favorevole all’introduzione di un pedaggio per la Fi-Pi-Li – dice il direttore generale Federico Pieragnoli –. Comprendiamo le motivazioni alla base di tale proposta, ma riteniamo che questa superstrada, per la sua natura di scorrimento veloce e per il suo ruolo di arteria vitale per il traffico locale, nonché di collegamento essenziale tra i poli industriali e il Porto di Livorno, debba rimanere totalmente accessibile e senza costi diretti per gli utenti". 🔗 Leggi su Lanazione.it