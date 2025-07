gualtieri divo dei social ma flop nella classifica del sole e fdi che ora crede di poterlo battere lo attacca

Gualtieri, il divo dei social, sfiora il flop nella classifica del Sole e FDI, che ora mira a batterlo, attaccandolo duramente. Il suo calo di oltre 13% scuote la strategia politica, rompendo un equilibrio tenuto finora tra Pd e centrodestra a Roma. Un risultato che apre nuovi scenari e accende i riflettori su una sfida elettorale più incerta che mai. La partita è appena cominciata, e tutto può ancora succedere.

Meno tredici virgola due per cento. Il tonfo fa senz'altro rumore. Desta l'appetito di Fratelli d'Italia e rompe un patto di non belligeranza tra Pd e centrodestra nella capitale c.