La ‘Notte Bianca’ porta in strada 6mila persone

La 'Notte Bianca' di Aulla si conferma un evento straordinario, attirando oltre 6.000 persone pronte a immergersi in un’atmosfera vivace e coinvolgente. Tra negozi aperti, bancarelle, punti di ristoro e mezzi storici, la città si trasforma in un palcoscenico di cultura, musica e convivialità. Un successo reso possibile dalla collaborazione di volontari, forze dell’ordine e associazioni, che hanno reso questa notte indimenticabile per tutta la comunità.

Oltre seimila persone si sono ritrovate ad Aulla sabato sera per partecipare alla ‘ Notte Bianca ’. La manifestazione ha coinvolto un centinaio di negozi residenti, circa 20 banchi ambulanti, oltre 20 punti di ristoro, una cinquantina di mezzi storici, oltre 50 volontari impegnati nell’organizzazione. Un successo reso possibile dalla collaborazione di numerose forze dell’ordine e associazioni di volontariato, tra cui Pubblica Assistenza Croce Bianca, Croce Rossa di Albiano, Polizia Municipale di Aulla, Carabinieri e la Guardia di Finanza. "Un momento di grande orgoglio per la nostra comunità. Vedere migliaia di persone animare le nostre strade dimostra la vitalità e l’attrattività di Aulla" ha commentato il sindaco di Aulla Roberto Valettini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La ‘Notte Bianca’ porta in strada 6mila persone

