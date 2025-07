Pronostico Fritz-Khachanov | il servizio fa la differenza

Il match tra Fritz e Khachanov si prospetta come una sfida vibrante, dove il servizio di Fritz potrebbe fare la differenza. Con Taylor Fritz, unico tra i top 5 a mantenere alte le aspettative, il suo stile di gioco offensivo e preciso sarà determinante. A Wimbledon, ogni dettaglio conta, e il servizio potrebbe essere la chiave per sorprendere l'avversario e avanzare in questa emozionante corsa ai titoli. Riuscirà Fritz a sfruttare al meglio questa arma vincente?

Fritz-Khachanov è un match valido per i quarti di finale di Wimbledon: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming. Taylor Fritz, numero 5 al mondo, è l'unico tra le prime cinque teste di serie – esclusi Sinner e Alcaraz – che non ha deluso le aspettative all'All England Club, riacciuffando quei quarti di finale già raggiunti due volte in carriera a Wimbledon, nel 2022 e nel 2024. Nel mirino dell'americano ora c'è la seconda semifinale Slam: un traguardo che sarebbe coerente con la sua strepitosa stagione su erba, in cui ha portato a casa già due tornei tra Stoccarda ed Eastbourne.

