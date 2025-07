Già sottoposto a misure restrittive minaccia ancora la sua ex arrestato

Nonostante le misure restrittive già in atto, un 34enne pregiudicato non ha esitato a minacciare nuovamente la sua ex compagna, mettendo a rischio la sua sicurezza e la propria libertà. La sua incoscienza ha portato il Tribunale di Parma a decidere l’arresto, dimostrando che la legge non tollera tali comportamenti. Così, domenica pomeriggio, i carabinieri hanno eseguito l’ordine, segnando un passo importante nella tutela delle vittime e nel contrasto alla violenza di genere.

Non gliene è importato nulla di essere già stato sottoposto a misure restrittive e di rischiare di andare in galera: nei giorni scorsi un 34enne, pregiudicato, ha visto bene di rivolgere ulteriori nuove minacce alla propria ex. Ma, in seguito alla denuncia della donna, questa volta il Tribunale Ordinario di Parma ha disposto per l'uomo che si aprissero le porte del carcere. E dunque, nel pomeriggio di domenica, i carabinieri della stazione di Cremona hanno fatto scattare le manette per il 34enne secondo quando disposto dal provvedimento. Infatti, la posizione dell'uomo è peggiorata rispetto a quanto stava già per scontare: il giudice infatti ha ritenuto che l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, permanenza notturna in casa e divieto di dimora nella regione di residenza della vittima, non fosse più sufficiente per garantire appieno la sicurezza della donna.

