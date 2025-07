alluvione in texas ora le vittime sono 91 si cercano 40 dispersi

La tragedia delle alluvioni in Texas coinvolge ormai 91 vittime e 40 dispersi, tra cui numerose bambine del campo estivo Camp Mystic travolto dall’improvvisa piena del Guadalupe River. Le polemiche si intensificano, poiché il servizio meteorologico locale, già indebolito da anni di tagli e riduzioni di personale, ha evidenziato le criticità di una gestione che poteva fare molto di più. La questione evidenzia come la mancanza di preparazione possa avere conseguenze drammatiche e richiede risposte urgenti.

È salito a 91 il numero delle vittime accertate per le alluvioni in Texas. Fra loro almeno 27 bambine che alloggiavano al campo estivo Camp Mystic lungo il Guadalupe River, travolto dall’inondazione improvvisa. E aumentano anche le polemiche. Come riportato dal New York Times, il servizio meteorologico del Texas aveva una carenza di personale dovuta anche ai tagli voluti da Donald Trump e dal dipartimento dell’efficienza di Elon Musk. Il meteorologo responsabile della gestione delle allerte aveva lasciato il posto il 30 aprile accettando gli incentivi offerti dal governo per ridurre i dipendenti pubblici e non era stato sostituito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net