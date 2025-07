LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | a Trento prima chance per le velociste

Benvenuti alla diretta live della terza tappa del Giro d’Italia femminile 2025, da Trento. Oggi le velociste avranno la loro prima grande occasione di mettersi in mostra: la strada si fa dura, ma la sfida è aperta! Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa entusiasmante giornata di ciclismo femminile. Che il miglior sprint abbia inizio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live testuale della terza tappa del Giro d’Italia femminile 2025. La frazione di ieri, percorsa per 92 km da Clusone ad Aprica, ha visto trionfare Anna Henderson, la quale ha conquistato per la prima volta in carriera la Maglia Rosa. La britannica conduce la classifica generale con 15” sulla svizzera Marlene Reusser (Movistar Team), vincitrice della cronometro d’apertura di domenica, e 31” sulla campionessa in carica Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ). Quest’oggi la distanza aumenta, saranno 122 i km di percorrenza, con partenza prefissata a Vezza d’Oglio e linea del traguardo posta a Trento. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: a Trento prima chance per le velociste

In questa notizia si parla di: diretta - giro - italia - femminile

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Fermignano “Aspetta il Giro”: una settimana di eventi per salutare il Giro d'Italia Women Dal 6 al 12 luglio la città si anima in vista della partenza della settima tappa, diretta verso il Monte Nerone Sport, concerti, mostre, trekking all’alba e colazioni in r Vai su Facebook

LIVE Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Henderson, 3ª Paladin. Batosta per Lotte Kopecky; Giro d’Italia Women 2025: cosa devi sapere e dove puoi vederlo in tv; Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile.

Italia femminile diretta Europeo: segui la sfida con il Portogallo di oggi - Le Azzurre con una vittoria sarebbero certe della fase ad eliminazione diretta: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... Riporta msn.com

Giro d’Italia women, maglia rosa a Anna Handerson e all’Aprica - La località sondriese, dopo l’ultima tappa del giro al femminile, vinto dalla ciclista britannica, ospiterà sempre più grandi eventi del turismo. Si legge su msn.com