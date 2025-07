Sfregiata dai vandali, ripulita e riaperta la “Capannetta”.

Dopo essere stata deturpata dai vandalismi, la capannetta "Capanna Tita Secchi" a Lavenone brilla di nuova vita, pronta ad accogliere esploratori e amanti della natura. Ricostruita e ripulita grazie all'impegno dei volontari del gruppo "Cima Caldoline", questa storica struttura si riconferma come un punto di riferimento strategico tra le meraviglie delle Cima Caldoline e il Passo del Maniva. La sua rinascita dimostra che la passione e la cura comunitaria possono trasformare ogni sfida in un successo.

È tornato fruibile al pubblico il bivacco "Capanna Tita Secchi", che sorge nel territorio di Lavenone, ai piedi di Cima Caldoline, lungo la strada che dal Passo del Maniva porta verso il rifugio Rosa e la Valle Sabbia. La "Capannetta", come la chiamano i volontari del gruppo "Cima Caldoline", che da anni si prodigano per mantenerla operativa, accogliente, pulita e a disposizione di escursionisti, turisti e alpinisti, è tornata operativa. La struttura era chiusa dai primi di giugno del 2025, dopo che delle persone rimaste anonime, l’hanno completamente imbrattata con scritte come "pericolo", "pericolante", "divieto di accesso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it