Salvati sull’isolotto del Piave In sette sorpresi dalla piena Recuperati con l’elicottero

In un’operazione di salvataggio emozionante e tempestiva, sette ragazzi sono stati salvati dall’isola del Piave, travolta da una piena improvvisa. L’intervento degli elicotteri dei vigili del fuoco ha evitato una tragedia simile a quella di un giovane morto annegato nel giugno scorso. Un momento di speranza in un contesto drammatico, che ha visto il governatore Zaia esprimere la sua gratitudine e l’orgoglio per il coraggio dei soccorritori.

di Marco Principini Sette ragazzi bloccati su un isolotto del Piave, travolto da una piena improvvisa sono stati alvati grazie all’intervento tempestivo degli elicotteri dei vigili del fuoco. Tragedia evitata nel Trevigiano, nello stesso punto in cui il 18 giugno un giovane era morto annegato. Un caso che per dinamica ricorda la tragedia del Natisone, a Udine, nella quale avevano perso la vita tre ragazzi nel 2024. Il governatore Zaia ringrazia i soccorritori, ma lancia un appello: "Non mettetevi in pericolo". È l’episodio più drammatico di un’altra giornata di maltempo in tutta Italia. SOCCORSO NEL PIAVE. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvati sull’isolotto del Piave. In sette sorpresi dalla piena. Recuperati con l’elicottero

