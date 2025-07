Da Regione altri 28,6 milioni per gli ospedali

Un investimento senza precedenti per il nostro sistema sanitario regionale, che testimonia l’impegno a migliorare servizi e strutture. Con 286 milioni di euro destinati agli ospedali, tra ristrutturazioni, tecnologia e nuove dotazioni, si aprono nuove prospettive di cura e assistenza. Un passo avanti concreto per garantire ai cittadini un’assistenza sempre più efficiente e all’avanguardia, perché la salute è una priorità che non può aspettare.

Tre milioni 164.200 euro al Niguarda per ristrutturare il padiglione Antonini Rossini che ospiterà la Banca degli occhi trasferita da Monza, oltre 1,1 miloni all’Asst Ovest milanese per sistemare l’impianto elettrico dell’ospedale di Cuggiono, 525mila euro alla Rhodense per una sala d’attesa pre-triage al pronto soccorso di Rho e 1,316 milioni alla Melegnano Matesana per sostituire la Tac: è il “bottino“ degli ospedali del Milanese in un pacchetto da oltre 23 milioni stanziati ieri dalla Regione su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso per interventi urgenti e straordinari antisistmici e antincendio, efficientamento energetico, immobiliare e tecnologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Regione altri 28,6 milioni per gli ospedali

