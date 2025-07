Oroscopo di Paolo Fox per oggi 8 luglio | Luna un Sagittario Acquario in movimento

Scopri cosa riservano le stelle per questa giornata: la Luna in movimento dal Sagittario all’Acquario infonde energia e desiderio di scoperta, mentre i segni come il Sagittario e l’Acquario vivono momenti di grande dinamismo. È il momento perfetto per lasciar andare ciò che non serve e abbracciare nuove opportunità. Pronti a scoprire cosa dicono le stelle su di voi? Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per oggi!

Ecco l' oroscopo di Paolo Fox per martedì 8 luglio 2025! Il cielo di oggi ci propone un passaggio di Luna dallo Scorpione al Sagittario, una transizione importante: si passa dall'introspezione alla voglia di esplorare, di muoversi, di guardare avanti. È il momento giusto per abbandonare ciò che non funziona più e abbracciare una visione più ampia della vita. L'energia inizia a farsi più vivace, i segnali arrivano chiari per chi ha orecchie per ascoltarli. Oroscopo di Paolo Fox, per martedì 8 luglio 2025, segno per segno. Con Giove in aspetto favorevole a Mercurio, le intuizioni del giorno non saranno solo teoriche: potrai metterle in pratica, con successo.

