L’incidente la paura la fuga del cane | Aiutateci a ritrovare la nostra Caly

Abbiamo raccolto l’appello di una famiglia sconvolta che chiede il nostro aiuto per ritrovare Caly, la loro dolce Yorkshire scomparsa dopo un incidente sull’A7 ad Assago. Questa piccola, pesante circa 2 chili, è sparita nel buio della notte tra il 28 e il 29 giugno, lasciando un vuoto incolmabile nei loro cuori. Uniamoci per ridare loro speranza: aiutaci a ritrovare Caly!

"Aiutateci a ritrovare Caly", scomparsa dopo un incidente nei pressi della barriera dell’A7 ad Assago. Della piccola Yorkshire, che pesa circa 2 chili, si sono perse le tracce dal 28 giugno, e i proprietari – scampati all’incidente – sono disperati. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 28 e domenica 29 giugno, all’altezza del km 7 dell’autostrada A7, tra Binasco e la barriera Milano Ovest, in direzione Milano. Abbiamo raccolto l’appello della proprietaria del cane, Camilla Vangeli. Cosa è accaduto?. "Dopo l’incidente – molto violento – dell’auto su cui viaggiavano mio fratello e la sua fidanzata, che ha sbattuto contro un guardrail, Caly è fuggita spaventata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’incidente, la paura, la fuga del cane: "Aiutateci a ritrovare la nostra Caly"

