Il titolare del Bicio Papao | Difendevo il mio lavoro

Walter Meoni, titolare del rinomato stabilimento Bicio Papao di Milano Marittima, si è difeso con fermezza in aula, sottolineando di aver aggredito nessuno ma di aver tutelato il suo lavoro e il suo stabilimento, simbolo di una vita dedicata al mare. Alla luce di queste dichiarazioni, il processo si focalizza su un episodio che ha scosso il lungomare del Canalino, sollevando interrogativi sulla gestione delle tensioni in contesti di lavoro e passione.

"Non ho aggredito nessuno. Difendevo il mio stabilimento, il lavoro di una vita". È quanto ha dichiarato ieri in aula Walter Meoni, titolare del noto stabilimento balneare Bicio Papao di Milano Marittima, imputato insieme a un bagnino per lesioni aggravate, minaccia e violenza privata. Al centro del processo, i fatti avvenuti in due notti consecutive del luglio 2020 sul lungomare del Canalino, quando – secondo l’accusa – i due avrebbero bloccato e aggredito un gruppo di ragazzi minorenni, ritenendoli responsabili di atti vandalici avvenuti la sera precedente. Nel suo lungo racconto, Meoni ha ricostruito quanto accaduto la notte del 5 luglio 2020, descrivendo un episodio che definisce solo l’apice di una deriva iniziata già in quelle estati post-Covid: "La mala movida non è nata oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it