Estate il cartellone degli eventi nel mirino

L’estate a Jesi si prospetta come un cartellone degli eventi nel mirino, con l’associazione Per Jesi che lancia un appello: “E-state a Jesi: più che un invito, una supplica”. La delusione è palpabile, e l’amarezza cresce tra commercianti e cittadini, che si sentono ancora ignorati. È arrivato il momento di ascoltare davvero le esigenze della comunità e ridefinire il volto dell’estate jesina, perché il cambiamento è ormai urgente e necessario.

"E-state a Jesi: più che un invito, una supplica". Senza mezzi termini, l'associazione Per Jesi appare tutt'altro che convinta dalla proposta estiva di eventi pensata dal Comune e, infatti, parla di "partenza falsa". Dettaglia: "Non sono bastate due edizioni deludenti per convincere l'amministrazione Fiordelmondo a cambiare rotta sul cartellone estivo. Anche quest'anno si ignorano le preoccupazioni dei commercianti, che già l'estate scorsa avevano chiesto eventi di maggiore richiamo per persone e famiglie". Pensiero simile a quello della coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia, Milva Magnani: "Non si può rimanere insensibili al grido dei commercianti jesini e si deve prendere atto di tanta verità espressa".

