Falso medico estetico Scoperto dalla Finanza E’ una moldava 33enne

Una truffa pericolosa e senza scrupoli quella scoperta dalla Guardia di Finanza a Pontedera: una donna moldava di 33 anni, senza alcuna laurea né autorizzazioni, esercitava illegalmente la professione medica estetica in un ambulatorio clandestino. Un’attività rischiosa e senza controlli, dove il desiderio di bellezza si trasforma in un grave pericolo per la salute. La scoperta evidenzia quanto sia fondamentale affidarsi solo a professionisti qualificati e garantiti.

di Gabriele Nuti Tutto abusivo. E molto pericoloso. Abusivi il medico estetico, una moldava di 33 anni senza laurea, l'ambulatorio e le attrezzature. "Bellezza a basso costo ma ad alto rischio", così il comando provinciale della Guardia di Finanza ha sintetizzato l'attività portata a termine dalla compagnia di Pontedera che ha portato alla denuncia della donna alla quale viene contestato il reato di "esercizio abusivo della professione medica in Italia" e al sequestro dell'ambulatorio clandestino scoperto dai militari delle Fiamme Gialle nel territorio del Comune di Casciana Terme Lari. L'attività della guardia di finanza è scaturita da un continuo controllo del territorio e dalla costatazione di un anomalo entrare e uscire di tante persone – la maggior parte donne – in una abitazione privata.

